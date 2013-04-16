C++/C# Криптосистема на основе конечных автоматов

Создать программу на C++ или C# для кодирования и декодирования произвольного текста на основе конечных автоматов, криптосистема с открытым ключом. Код программы откомментировать. Асимметричное шифрование: два ключа открытый и закрытый. Срок до 22 апреля 2013 г. Нужна сама программа и исходники. Сделать самому или найти в сети интернет – не важно, главное, чтобы подпадала под эти требования.