Масштабирование DevExpress.XtraGrid.GridControl

Среда: C#, .NET4, DevExpress

В демо проекте сделан DevExpress.XtraGrid.GridContro. Содержимое (названия колонок и содержимое строк) устанавливается через DataSource (есть также spinedit в котором настраивается количество строк в DataTable). Нужно сделать следующее:

1. Во всех ячейках DevExpress.XtraGrid.GridControl должен быть MemoEdit

2. При открытии окна, а также изменении его размеров соответственно должна масштабироваться высота строк по следующему алгоритму:

а) есть минимальный высота (меньше которого строка быть не может) - допустим высота равна 15

б) когда ты открываешь окно результатов (или меняется его рамзер)

ты высоту gridview делишь на количество строк в DataTable.

в) если у тебя после деления остается число, которое МЕНЬШЕ или РАВНО минимальной высоте, то все строки имеют минимальную высоту; если у тебя после деления остается число, которое больше минимальной высоты, ты всем строкам присваиваешь эту у высоту

Также необходимо показать на скриншоте, где в визуальном дизайнере (либо коде проекта) устанавливаются настройки, отвечающие за масштабирование.

Оплата 10$ после демонстрации по Teamviewer или скайп экрану