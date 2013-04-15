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Масштабирование DevExpress.XtraGrid.GridControl
Среда: C#, .NET4, DevExpress
В демо проекте сделан DevExpress.XtraGrid.GridContro. Содержимое (названия колонок и содержимое строк) устанавливается через DataSource (есть также spinedit в котором настраивается количество строк в DataTable). Нужно сделать следующее:
1. Во всех ячейках DevExpress.XtraGrid.GridControl должен быть MemoEdit
2. При открытии окна, а также изменении его размеров соответственно должна масштабироваться высота строк по следующему алгоритму:
а) есть минимальный высота (меньше которого строка быть не может) - допустим высота равна 15
б) когда ты открываешь окно результатов (или меняется его рамзер)
ты высоту gridview делишь на количество строк в DataTable.
в) если у тебя после деления остается число, которое МЕНЬШЕ или РАВНО минимальной высоте, то все строки имеют минимальную высоту; если у тебя после деления остается число, которое больше минимальной высоты, ты всем строкам присваиваешь эту у высоту
Также необходимо показать на скриншоте, где в визуальном дизайнере (либо коде проекта) устанавливаются настройки, отвечающие за масштабирование.
Оплата 10$ после демонстрации по Teamviewer или скайп экрану
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