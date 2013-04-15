Макросы/скрипты VBA для OpenOffice

Есть множество мелких задач по оптимизации офисной работы.

1. Необходимо, чтобы при открытии шаблона документа calc (OpenOffice), в ячейке с уже находящейся текстовой информацией, автоматически проставлялась дата, в дальнейшем, при сохранении файла в xls формат и его последующем открытии, дата меняться не должна.

Пример:

Открываем шаблонный документ, в нем написано в одной ячейке: Коммерческое предложение №000 от [сегодняшняя дата в формате: "16 апреля 2013 года"].

Сохраняем документ в формате xls. В любой последующий день открываем, а дата остается 16 апреля.