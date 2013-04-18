Задание по Microsoft Excel

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Закрыт2 заявки199 просмотров

Требуется провести небольшой анализ в Excel. Задание во вложение. Указывайте стоимость и сроки. Предпочтение исполнителю с минимальной стоимостью.

12 лет назад
alexovc
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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