ИЩУ ПРОГРАММИСТА В РБ, НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ В ОФИСЕ В МИНСКЕ ( возможны варианты, обсудим). На входе программы 1) список графических файлов-подложек ( см. приложение) от 1 до 100 ...
Отладить и настроить работу Excel 2010 под Wine.
Здравствуйте!
Задание для тех, кто в теме.
Есть группа неисправностей, которые потребуют возможно и навыков программиста. Работу с excel требуется сделать комфортной. В частности существуют следующие трудности:
- Excel постоянно вызывает функцию "Сохранить как" вместе требуемых "Сохранить".
- Excel не открывает некоторые документы, которые бы открывал под Windows.
- Не работает копи-вставка мышкой.
- Не работают некоторые функции, в частности с диаграммами.
и т.д.
Задач десятка полтора. Некоторые уже решены, некоторые требуют немедленного решения.
Требование: знание вопроса и наличие опыта в устранении этих проблем, наличие свободного времени на выходных, т.к. за выходные хотелось бы все вопросы решить.
По всем вопросам писать в скайп upravaro и оставлять заявки в проект.
Благодарю!
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