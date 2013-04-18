Отладить и настроить работу Excel 2010 под Wine.

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Закрыт1 заявка143 просмотра

Здравствуйте!

Задание для тех, кто в теме.

Есть группа неисправностей, которые потребуют возможно и навыков программиста. Работу с excel требуется сделать комфортной. В частности существуют следующие трудности:

- Excel постоянно вызывает функцию "Сохранить как" вместе требуемых "Сохранить".

- Excel не открывает некоторые документы, которые бы открывал под Windows.

- Не работает копи-вставка мышкой.

- Не работают некоторые функции, в частности с диаграммами.

и т.д.

Задач десятка полтора. Некоторые уже решены, некоторые требуют немедленного решения.

Требование: знание вопроса и наличие опыта в устранении этих проблем, наличие свободного времени на выходных, т.к. за выходные хотелось бы все вопросы решить.

По всем вопросам писать в скайп upravaro и оставлять заявки в проект.

Благодарю!

12 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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