Отладить и настроить работу Excel 2010 под Wine.

Здравствуйте!

Задание для тех, кто в теме.

Есть группа неисправностей, которые потребуют возможно и навыков программиста. Работу с excel требуется сделать комфортной. В частности существуют следующие трудности:

- Excel постоянно вызывает функцию "Сохранить как" вместе требуемых "Сохранить".

- Excel не открывает некоторые документы, которые бы открывал под Windows.

- Не работает копи-вставка мышкой.

- Не работают некоторые функции, в частности с диаграммами.

и т.д.

Задач десятка полтора. Некоторые уже решены, некоторые требуют немедленного решения.

Требование: знание вопроса и наличие опыта в устранении этих проблем, наличие свободного времени на выходных, т.к. за выходные хотелось бы все вопросы решить.

По всем вопросам писать в скайп upravaro и оставлять заявки в проект.

Благодарю!