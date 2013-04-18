Дополнить или написать с нуля приложение на Си

Коллеги, привет.

Есть необходимость внести изменения (незначительные) в приложение, написанное на языке Си. В качестве компилятора использовался какой-то древний Borland Builder, а приложение написано не лучшим образом. Поэтому рассмотрю предложения переписать всё с нуля, если сроки и цена будут адекватны сложившейся ситуации — приложение нужно сделать как можно быстрее, желательно до конца майских.

Программа по факту состоит из двух приложений, основное приложение (Сишное) дёргает написанное на C#, который трогать не надо.

Исходники: http://yadi.sk/d/TQggAbfE4AMV2

Приложение: http://yadi.sk/d/ZcMB7ziz4AMZE

Задание — в приложенном архиве.