ИЩУ ПРОГРАММИСТА В РБ, НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ В ОФИСЕ В МИНСКЕ ( возможны варианты, обсудим). На входе программы 1) список графических файлов-подложек ( см. приложение) от 1 до 100 ...
Дополнить или написать с нуля приложение на Си
Коллеги, привет.
Есть необходимость внести изменения (незначительные) в приложение, написанное на языке Си. В качестве компилятора использовался какой-то древний Borland Builder, а приложение написано не лучшим образом. Поэтому рассмотрю предложения переписать всё с нуля, если сроки и цена будут адекватны сложившейся ситуации — приложение нужно сделать как можно быстрее, желательно до конца майских.
Программа по факту состоит из двух приложений, основное приложение (Сишное) дёргает написанное на C#, который трогать не надо.
Исходники: http://yadi.sk/d/TQggAbfE4AMV2
Приложение: http://yadi.sk/d/ZcMB7ziz4AMZE
Задание — в приложенном архиве.
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