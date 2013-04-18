Скрипт для Windows

Требования к скрипту:

Работа в виндоус xp -8:64-86

Автозапуск из реестра либо из планировщика задач

1. Проверка соединения с интернетом ping ya.ru. Запись результата в локальный лог

2. Скачивание файла по фтп

3. Запуск файла с заданными правами. Успешный запуск программы — запись в лог. Программа не запустилась — запись в лог отчета о ошибке в виндоус

4. Эмуляция действий пользователя( нажать на кнопку ОК-UAC)

5. Проверка наличия процесса по имени

6. Проверка наличия в ранее найденом процессе потоков по имени, подсчет их количества, запись в лог. При отсутствии — запись в локальный лог и отправка лога на фтп сервер

7. Проверка наличия файлов по имени в заданой директории — запись в лог

8. Reboot

9. Проверка наличия процесса по имени

10. Проверка наличия в ранее найденом процессе потоков по имени, подсчет их количества, запись в лог. При отсутствии — запись в локальный лог и отправка лога на фтп сервер

11. Запись в лог — отправка лога на фтп

Контакты и цены оставляйте в предложении

Пояснение

Это не мальварь !!!!