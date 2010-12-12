alexovc

Алексей alexovc

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Задание по Microsoft Excel

    Требуется провести небольшой анализ в Excel. Задание во вложение. Указывайте стоимость и сроки. Предпочтение исполнителю с минимальной стоимостью.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизировать сайт и вывести в Топ Яндекса

    Требуется профессиональная раскрутка и оптимизация сайта. Необходимо вывести сайт в топ 5 Яндекса по всей России. Тема: Изучение иностранных языков по скайпу и выполнение переводов на заказ. Указывайте методы и стоимость своих услуг, ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист по работе с Joomla 2.5

    Требуется специалист, для выполнения следующих задач: - установка joomla 2.5 на хостинг; - установка подготовленного шаблона с быстрым стартом; - перевод элементов шаблона (в админке и на сайте) на ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая Тех. Интернет в системах элект. коммерции

    Требуется написать курсовую работу по теме "Технологии Интернет в системах электронной коммерции". Пишите об опыте подобных работ и указывайте свою специальность. Шрифт Times New Roman, 14 шрифт, поля верхние 2.5, слева 3.0, справа ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Личный кабинет на Joomla 2.5

    На сайт с CMS Joomla 2.5 нужно установить персональный личный кабинет для пользователей. Функции кабинета: 1. Отображение персональных рекомендаций от администрации. 2. История заказов онлайн-услуг. 3. Накопительная система скидок, при проведении ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание рекламных сео-статей

    Требуется писать сео-тексты для языковой онлайн школы (занятия по скайпу). На данный момент требуются рекламные тексты, с описание наших услуг, в дальнейшем понадобятся статьи об особенностях различных европейских языков и методы их изучения. Обязательно ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать картинки для сайта

    Нужно создать профессиональные современные и интересные картинки для сайта. Требуется 3 картинки для шапки сайта и 5 небольших картинок, которые будут размещаться непосредственно на главной странице сайта и будут иметь гиперссылку, стилистика примерно как здесь ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установить шаблон на Joomla 2.5 и оформить катег.

    Требуется человек для установки CMS Joomla 2.5 на хостинг, установки и коррекции шаблона, а также разбивки его на разделы, создания новых пустых страниц. Возможно, нужно будет добавить несколько простых модулей, таких ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Установить Joomla на хостинге

    Требуется установить движок Joomla и шаблон с демо-данными (квикстарт по-моему). панель ISP Указывайте скайп или аську, я не могу писать в личку.

    Joomla
    Прочее13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Размножить тексты

    Необходимо размножать тексты. Из одного сделать несколько вариантов. Указывайте программы какими вы пользуетесь. Пишите, только если вы уверены, что знаете как размножать тексты с помощью программы и составления шаблона.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать статью "Я и мое имя"

    Требуется написать статью на тему "Я и мое имя". 1. Зачем нам имена? 2. Что означает моё имя? 3. Влияет ли имя на судьбу или характер человека. 4. Оправдываете ли вы ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Находить и добавлять описание контента

    На постоянной основе требуется человек, который будет искать описания предоставляемых товаров, по названиям, которые мы предоставляем. В день необходимо добавлять приблизительно 50-100 позиций. Стоимость одной позиции – 7 рублей. Оплата WMR один раз в месяц. ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вёрстка проектов

    Требуется почистить и отверстать сайты http://saratovdom.narod.ru/ и http://cosmety.narod.ru/ предлагайте свою цену, оплата WMR

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Найти и добавить описания контента

    На постоянной основе требуется человек, который будет искать описания разных товаров, по названиям, которые мы предоставляем. В день необходимо добавлять приблизительно 100 позиций, но не меньше 50. Стоимость одной позиции – 7 рублей. Оплата WMR ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Найти и добавить описания контента

    На постоянной основе требуется человек, который будет искать описания разных товаров, по названиям, которые мы предоставляем. В день необходимо добавлять приблизительно 100 позиций, но не меньше 50. Стоимость одной позиции – 7 рублей. Оплата WMR ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поиск и размещение контента

    На постоянную работу требуются контент-менеджеры, которые будут искать позиции на других сайтах и добавлять на наш. 8 рублей за одну позицию. наличие скоростного интернета обязательно! Ежедневная WMR оплата. Оставляйте ICQ. Пишите только в проект, личка ...

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовая на OpenGL, среда – Delphi

    Текст задания выглядит так: "слайд-эффекты(шторки, листание, взрыв, морфинг, просвечивание, лупа, кривые зеркала)" Например: лупа – загружается изображение и по нажатию мышки на каком-либо участке происходит увеличение. Шторки – чтобы загруженное изображение колыхалось. ...

    Delphi
    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Курсовая Тех. Интернет в системах элект. коммерции
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!
Отличное выполнение работы, работа была готова быстрее указанного срока. Исправления не потребовались. Качественно и интересно написано.
Ответный отзыв
rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Установить шаблон на Joomla 2.5 и оформить катег.
Joomla
Великолепное сотрудничество! Алексей человек слова. Поставленная задача была четко сформулирована, вопросов возникало минимум. Решили все буквально сразу. Оплата сделана вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо.
Владислав профессионал своего дела, четко выполняет работу и помогает правильно составить ТЗ. Проект выполнил точно в срок, соблюдая все нюансы с высокой точностью и вниманием к деталям. Побольше бы таких исполнителей. Рекомендую!
Ответный отзыв
mary-svet
Марина 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Размножить тексты
Было приятно работать с Алексеем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень хороший исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
ksana_ks
Оксана 
52 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Добавить контент на сайт по группам
Хороший проект. Спасибо за сотрудничество!
Работа выполнена качественно и в установленный срок, рекомендую.
Ответный отзыв
ElbeRad
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Перенести контент
Заказчик оплатил оговоренную сумму в срок. Все остались довольны.
Очень хороший фрилансер, рекомендую
Ответный отзыв