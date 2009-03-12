Уважаемые фрилансеры! Необходимо построить агломеративное дерево. Задание в приложение. Результат желательно до 12.00 12 марта
Прочеенет заявок
Закрыт
16 лет назад
Мое отношение к Заказчику:
1. По отношению к заказчику придерживаюсь правила: Не берусь за то чего не умею, но готова научиться тому чего не знаю.
2. Не имею привычки предлагать услуги в той сфере, в которой не компетентна.
3. Срок и цену ставлю реальные, в зависимости от сложности работы.
Уважаемые фрилансеры! Необходимо построить агломеративное дерево. Задание в приложение. Результат желательно до 12.00 12 марта