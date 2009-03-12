"Счастливее всех тот, кто зависит только от себя." Цицерон

Мое отношение к Заказчику:

1. По отношению к заказчику придерживаюсь правила: Не берусь за то чего не умею, но готова научиться тому чего не знаю.

2. Не имею привычки предлагать услуги в той сфере, в которой не компетентна.

3. Срок и цену ставлю реальные, в зависимости от сложности работы.