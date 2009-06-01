Курсовая работа по экологии

Хочется порекомендовать Ксению как ответственного и аккуратного исполнителя! Работа оказалась сложной, однако Ксения не побоялась взяться за ее исполнение и с честью выполнить. Все было сделано в соответствии со сроками и требованиями. С таким человеком приятно работать!