Срочно! Дипломная работа! Доработать!

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Завершен5 заявок220 просмотров

Дипломная работа на тему "Эффективность использования основных средств предприятия"

Работа почти готова, возникли проблемы по следующему вопросу.

2.3 Методы определения эффективности использования основных средств

Нужно сделать до 20.00 28 мая.

Времени осталось мало!

Жду Ваши предложения.

P.S возможно будут поправки некоторые в ходе выполнения работ!

16 лет назад
oao-egor4eg
Егор 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ООООчень хороший человек, держит свое слово, очень приятно с таким работать!!! Побольше таких заказчиков и исполнителей!

Заявки фрилансеров

XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад