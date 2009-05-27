Курсовая-История мировой литературы и культуры

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Закрыт10 заявок563 просмотра

ПРЕДМЕТ: История мировой литературы и культуры

ТЕМА: "PR в современной литературе" по книге Фредеорика Бегбедера 99 франков

Объем 35-40

Литература минимум 10 источников, оригинальность от 80%

Наличие подстрочных ссылок, введение (актуальность, предмет, метод, объект и т.д.)

Плана нет, методички нет

СРОК 8 июня

ЦЕНА 800 рублей

В заявке указывайте срок и сумму в рублях , оплата в рублях

16 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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