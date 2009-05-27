СРОЧНО надо дописать три параграфа к диплому. Педагогика. Использование ИКТ на уроках в начальной школе Есть наброски, надо просто наклепать воды для объема... подробности в асю: 216-759-260
Курсовая-История мировой литературы и культуры
ПРЕДМЕТ: История мировой литературы и культуры
ТЕМА: "PR в современной литературе" по книге Фредеорика Бегбедера 99 франков
Объем 35-40
Литература минимум 10 источников, оригинальность от 80%
Наличие подстрочных ссылок, введение (актуальность, предмет, метод, объект и т.д.)
Плана нет, методички нет
СРОК 8 июня
ЦЕНА 800 рублей
В заявке указывайте срок и сумму в рублях , оплата в рублях
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Предмет-Государственные и ведомственные архивы Тема: принцип работы архива какой-либо организации(кратко об организации, чем занимается и про ее архив), либо архива вашего округа(города) НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, готовые работы не предлагать Объем ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо переделать и довести до ума дипломную работу Тема: Разработка дивидендной политики предприятия на примере ЗАО "ИМА-консалтинг" Переделать нужно по этому плану: Оглавление Введение 5 Глава ...Завершен16 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по электротехнике Задание и указания смотрите во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен материалРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется работа на тему "Авторское право, смежное, Патентное право, Товарный знак" Работа представляет собой ответы на вопросы. 23 вопроса. Писать не очень много на каждый вопрос, но ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить к вечеру небольшую работу по экономике организации. Предложения оставляйте на стене. Т.к. работа не сложная, то бюджет ограничен.Завершен16 лет назад
Добрый день! Нужны практические части к 3-м курсовым по психологии: 1) образ преподавателя в сознании студента 2) влияние общих способностей на успеваемость старших школьников 3) влияние субъективного ощущения одиночества ...Завершен16 лет назад
- $30
Добрый день, ув. фрилансеры. Требуется написать курсовую работу по Теории информационной безопасности на тему "Характеристика единого информационного пространства России". Объем 25 страниц вместе с оформлением. Уникальность работы НЕ является первоочередным критерием ее написания. Т.е. можно ...Закрыт16 лет назад
Курсовик: "Разработка корпоративной сети для культурно-спортивного центра." Требуется доработка. Замечания и сам курсовик прикрепил. Предложения оставляйте здесь.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад