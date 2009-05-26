Работа по "Автор-му, Патентному праву, Тов.Знаку"

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Закрыт5 заявок146 просмотров

Требуется работа на тему "Авторское право, смежное, Патентное право, Товарный знак"

Работа представляет собой ответы на вопросы. 23 вопроса.

Писать не очень много на каждый вопрос, но и ответ должен быть развернутый.

Работа должна быть готова завтра часам к 12ти дня.

16 лет назад
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3 года назад

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