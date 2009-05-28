Работа по экономике организации

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Завершен2 заявки164 просмотра

Уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить к вечеру небольшую работу по экономике организации. Предложения оставляйте на стене. Т.к. работа не сложная, то бюджет ограничен.

16 лет назад
liliy
Лилия 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик очень терпелив и добр, не смотря на мои проблемы с интернетом и связью, выполнил все со своей стороны быстро и четко, по больше бы нам таких заказчиков!!!!

Заявки фрилансеров

XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад