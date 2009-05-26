Курсовая по криминалистике

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Закрыт11 заявок227 просмотров

Нужна курсовая по криминалистике .

Тема : Общие положения и тактические средства криминалистической тактики

План:

Глава 1. Понятие и содержание криминалистической тактики

1.2 Общие положения тактики отдельных следственных действий

1.3 Место тактики в системе криминалистки

Глава 2 Тактико-криминалистические приемы и рекомендации

16 лет назад
Ishutenko
Юлия 
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Была
15 лет назад

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marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$20
5 дней

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад