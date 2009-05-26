Здравствуйте!

Необходимо написать реферат по информатике, тема:

"Обоснуйте необходимость участия пользователя (экономиста) в работах по созданию и внедрению АИС и АИТ".

Объем 5-7 листов (максимум 10), 14 шрифт, 1.5 интервал.

СРОК - Четверг, 28 мая, 18.00 по Москве.

НЬЮАНСЫ - материалы можете брать из Интернета, никакой проверки на антиплагиат не будет.

С учетом этих условий (материалы из интернета, небольшой объем работы) цена - 200 р. Если кого-то не устраивает - не беритесь.

Оплата - Яндекс.Деньги сразу после получения работы.