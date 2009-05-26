Сделать плакаты по перечню чертежей в компасе. Чертежи делать с рисунков записки, скринов программы. В предложении указывайте минимальный срок за который можете сделать и цену.
Практическая часть к дипломной работе (срочно)
Финансовый анализ Банка России за 2008 год.
Работа требует составление таблиц и расчетов определенных коэффициентов и нормативов, используя методологическое пособие. В сравнение берется два временных периода 2007, 2008
Срок 27.05
Кол-во страниц максиму 20.
Будет предоставленно:
Годовой баланс Банка России (цифры) ,перечень коэффициентов и показателей, которые следует найти и приложение с таблицами..
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