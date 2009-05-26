Практическая часть к дипломной работе (срочно)

$50
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Завершен1 заявка220 просмотров

Финансовый анализ Банка России за 2008 год.

Работа требует составление таблиц и расчетов определенных коэффициентов и нормативов, используя методологическое пособие. В сравнение берется два временных периода 2007, 2008

Срок 27.05

Кол-во страниц максиму 20.

Будет предоставленно:

Годовой баланс Банка России (цифры) ,перечень коэффициентов и показателей, которые следует найти и приложение с таблицами..

16 лет назад
ForMotherRussia
Игорь 
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Выбранный исполнитель

liliy
Лилия 
46 лет
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liliy
Лилия 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
31 отзыв
16 лет назад