Курсовая работа по сварочным конструкциям

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Завершен2 заявки196 просмотров

Необходимо выполнить курсовой проект по проектированию сварных конструкций, согласно прилагаемой методички, варианты 1 и 20.

Касательно чертежей - необходим первый (сборочный чертеж), материалы для второго чертежа будут предоставлены выполнения данной части работ.

Срок выполнения 7 дней.

16 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$40
6 дней
Работа выполнена в срок. По работе претензий нет. Готов продолжать сотрудничать.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рад сотрудничеству, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад