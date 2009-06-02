Дипломная работа по педагогике

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Завершен5 заявок195 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Необходимо написать работу по педагогике. Тема: "Розвиток пізнавальної діяльності молодших школярів засобами дидактичної гри".

Определенных требований к оформлению и источникам нет.

План только приблизительный (все подробности расскажу исполнителю). Обязательное наличие практики (разработка планов уроков для младших школьников по трем предметам).

Объем: 60 страниц, сюда же входит вступление, основная часть, выводы. Не входит в общий объем список использованной литературы и додатки, если есть.

Язык: украинский.

Сроки: воскресенье, 31 мая.

Все предложения просьба оставлять здесь.

Заранее благодарна.

16 лет назад
nastyusha2007
Olga 
43 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад
$50
2 дня
Инна молодчинка. Она отлично справилась со своим заданием: профессионально, быстро, качественно и в срок!!!! Очень довольна сотрудничеством с таким ответственным человеком. Постоянно на связи, с отзывчивостью и искренностью откликается на любую просьбу.... в общем только положительные эмоции от работы с ней. Моя оценка - 100 баллов. И рекомендую всем!!!
Работать с Ольгой - настоящее удовольствие. Очень рада и знакомству, и удачному сотрудничеству. Рекомендую всем-всем-всем.

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Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад
#1
Рефераты, Курсовые и Дипломы