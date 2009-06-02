Дипломная работа по педагогике

Инна молодчинка. Она отлично справилась со своим заданием: профессионально, быстро, качественно и в срок!!!! Очень довольна сотрудничеством с таким ответственным человеком. Постоянно на связи, с отзывчивостью и искренностью откликается на любую просьбу.... в общем только положительные эмоции от работы с ней. Моя оценка - 100 баллов. И рекомендую всем!!!