Пишу диплом «проектирование информационной системы учета контингента учреждения (на примере детского сада)» Разработана структура и база данных в Access. Не работают некоторые формы, запросы и отчеты.
Дипломная работа по педагогике
Уважаемые фрилансеры!
Необходимо написать работу по педагогике. Тема: "Розвиток пізнавальної діяльності молодших школярів засобами дидактичної гри".
Определенных требований к оформлению и источникам нет.
План только приблизительный (все подробности расскажу исполнителю). Обязательное наличие практики (разработка планов уроков для младших школьников по трем предметам).
Объем: 60 страниц, сюда же входит вступление, основная часть, выводы. Не входит в общий объем список использованной литературы и додатки, если есть.
Язык: украинский.
Сроки: воскресенье, 31 мая.
Все предложения просьба оставлять здесь.
Заранее благодарна.
Выбранный исполнитель
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