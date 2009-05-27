Приватный проект для Луценко Марины (marinka88)

$25
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Завершен2 заявки111 просмотров

Курсовая работа по ситуационному менеджменту.

Срок: четверг к 12.00 по Киеву.

16 лет назад
nastyusha2007
Olga 
43 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$25
3 дня
Марина - большая умничка. С заданием справилась на ура, а самое главное - в кратчайшие сроки. Моя оценка - 100 баллов +. Рекомендую как надежного, ответственного и приятного в общении исполнителя.
Ольга, это просто чудо, всем советую с ней работать, а заказчикам поучится общению и постановки задачи работы! Работать одно удовольствие, отплатила работу, сразу после проверки. так держать!!!!!!

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад