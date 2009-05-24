Курсовая работа. Технология трикотажа.

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Нужна курсовая девушке. Основы технологии, строения, свойства трикотажных переплетений и изделий. Сдавать в четверг. Методичка прилагается. Может кому близка тема) Пишите свои предложения.

Без предоплаты.

bgmt.org/metoda.rar - полная методичка. Вариант 6.

16 лет назад
scott2to
Антон 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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