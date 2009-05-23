Необходим реферат на тему "Строение и функции кишечника". Введение, оформление, заключение и список литературы обязательны.
Диплом по немецкому
Тема: Стилистическое функционирование эллиптических предложений (эллипсис) (на материале произведений немецкой художественной литературе).
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