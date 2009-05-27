Куплю курсовую по ООП. Тема: "Моделирование работы морозильной камеры". Программа с исходниками на С++. среда - BorlandC3.1, несколько *.cpp и *.h файлов, скомпилированные в проект. - моделирует работу морозильной камеры: ...
Реферат логика срочно
Тема-"Наука как процесс познания", объем 20, срок 25 мая 9,00 мск план примерный есть:
1-Особенности научного познания
2-структура научного познания
3-критерии и нормы научности
4-границы научного метода
введение, заключение естественно... в принципе можно план изменить, только должно быть обязательно 4 главы..
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