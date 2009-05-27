Реферат логика срочно

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Завершен4 заявки203 просмотра

Тема-"Наука как процесс познания", объем 20, срок 25 мая 9,00 мск план примерный есть:

1-Особенности научного познания

2-структура научного познания

3-критерии и нормы научности

4-границы научного метода

введение, заключение естественно... в принципе можно план изменить, только должно быть обязательно 4 главы..

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16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

alena1602
Алена 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$22
1 день
Отличный фрилансер молодец справилась на отлично за одни сутки написала работу. Спасибо огромное . Вы нас выручили. Рекомендую! Буду обращаться!

Заявки фрилансеров

alena1602
Алена 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад