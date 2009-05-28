Рефераты по психологии

Мне очень не понравилось работать с Ольгой. Абсолютно безответственный исполнитель!!! Взялась сделать два реферата, однако я не получила ни одного! Работа началась с недопонимания. Я написала Ольге, что если ее устраивает цена и она осилит написание 2-х рефератов, то я отдаю проект ей. Она написала, что цена ее устраивает, в проекте она изменит сумму, поскольку не знала, что она выставляется в уе. А когда до сдачи ставался 1 день и я задала вопрос как продвигается работа, она сказала, что удивлена, не знала, что проект отдали ей. Я продлила срок сдачи на один день, уточнив успеет ли она написать 2 реферата? Ольга согласилась, но вечером написала, что не будет писать один, т.к. нет материала. Привожу ее сообщение: Наталья, хочу предупредить вас, я напишу только один реферат 2. По психологии здоровья, а на первый у меня недостаточно инфомации. Сдам реферат в указанное вами время. Спасибо! Но реферат она так и не отправила. Итог: срочный поиск нового исполнителя, который за одну ночь должен был написать 2 работы!!!! Безответственный исполнитель! Не советую с ней связываться!