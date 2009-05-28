Рефераты по психологии

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Закрыт14 заявок295 просмотров

Рефераты

1. По психогенетике.

Тема:Наследственность и среда в возрастной психогенетике. Объем 15-20 листов.

2. По психологии здоровья.

Тема:" Психология профессионального здоровья". Объем 15-20 листов

Оригинальность 80 %

Срок до 28.05.09

Стоимость за каждый 250 руб.

16 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Rychka
Ольга 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
$16
3 дня
Мне очень не понравилось работать с Ольгой. Абсолютно безответственный исполнитель!!! Взялась сделать два реферата, однако я не получила ни одного! Работа началась с недопонимания. Я написала Ольге, что если ее устраивает цена и она осилит написание 2-х рефератов, то я отдаю проект ей. Она написала, что цена ее устраивает, в проекте она изменит сумму, поскольку не знала, что она выставляется в уе. А когда до сдачи ставался 1 день и я задала вопрос как продвигается работа, она сказала, что удивлена, не знала, что проект отдали ей. Я продлила срок сдачи на один день, уточнив успеет ли она написать 2 реферата? Ольга согласилась, но вечером написала, что не будет писать один, т.к. нет материала. Привожу ее сообщение: Наталья, хочу предупредить вас, я напишу только один реферат 2. По психологии здоровья, а на первый у меня недостаточно инфомации. Сдам реферат в указанное вами время. Спасибо! Но реферат она так и не отправила. Итог: срочный поиск нового исполнителя, который за одну ночь должен был написать 2 работы!!!! Безответственный исполнитель! Не советую с ней связываться!

Заявки фрилансеров

Rychka
Ольга 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад