Реферат-государственные организации

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Закрыт7 заявок184 просмотра

Тема:Структура управление в негосударственных организациях- на примере какого-нибудь ООО или ОАО или ЗАО

Объем 25 страниц с введением и заключением, срок 28 мая

Плана и методички нет

Цена 800 рублей

16 лет назад
N_U_K_U_T_A
Татьяна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров