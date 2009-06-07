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Курсовая Менеджмент в телекоммуникациях связи
Тема работы: Менеджмент в телекоммуникациях связи
Срок исполнения: 7.06.2009
Учебное заведение: Самарский институт
Факультет: физика и техника оптической связи
Учебный предмет: экономика и менеджмент
Задание во вложении.
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