Курсовая Менеджмент в телекоммуникациях связи

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Тема работы: Менеджмент в телекоммуникациях связи

Срок исполнения: 7.06.2009

Учебное заведение: Самарский институт

Факультет: физика и техника оптической связи

Учебный предмет: экономика и менеджмент

Задание во вложении.

16 лет назад
botanik-plus
Анна 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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