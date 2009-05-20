Требуется автор для написания диплома на тему «Разработка конструкции и расчет транспортной системы для перемещения железобетонных конструкций». Чертежи готовы, нужна только пояснительная записка, расчеты. Объем работы: 100-110 листов 14-м шрифтом. Срок ...
Курсовая работа по русскому языку
1.тема: многозначность как средство лексики в PR коммуникациях.
2.тезис: Тезис.
Многозначность как одно из средств лексики используемых специалистом в PR коммуникациях направленна либо на внутреннюю , либо на внешнюю целевую аудиторию.
В каждом конкретном случае PR специалист вынужден производить отбор лексики. Кроме того PR коммуникация осуществляется либо в письменом виде, либо в устной форме.
Многозначность как свойство русской лексики по разному используемое в текстах PR жанра и УПР.
3.примерный вид плана:
План курсовой работы:
1.Введение
1)тезис
2)цели
3)причина выбора темы
2.Основная часть
1)средства лексики используемые в PR коммуникациях
2)воздействие лексических средств на целевую аудиторию
А. Внутреннюю аудиторию
Б. Внешнюю аудиторию
В. Значение отбора лексики
3. Использование многозначности в устной и письменой форме.
1)в текстах PR жанра
2)в УПР
4. Вывод
Требования: шрифт 14, интервал 1,5, сноски подстрочные обязательно, оригинальность текста не менее 80%.
Срок выполнения 24.05.2009 т.е. воскресенье до 12.00!!!
Оплата работы после ее проверки или 50% и оплачиваю и оставшиеся 50% проверяю и оплачиваю!!!
Жду предложений по цене!!!!
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