Курсовая работа по русскому языку

1.тема: многозначность как средство лексики в PR коммуникациях.

2.тезис: Тезис.

Многозначность как одно из средств лексики используемых специалистом в PR коммуникациях направленна либо на внутреннюю , либо на внешнюю целевую аудиторию.

В каждом конкретном случае PR специалист вынужден производить отбор лексики. Кроме того PR коммуникация осуществляется либо в письменом виде, либо в устной форме.

Многозначность как свойство русской лексики по разному используемое в текстах PR жанра и УПР.

3.примерный вид плана:

План курсовой работы:

1.Введение

1)тезис

2)цели

3)причина выбора темы

2.Основная часть

1)средства лексики используемые в PR коммуникациях

2)воздействие лексических средств на целевую аудиторию

А. Внутреннюю аудиторию

Б. Внешнюю аудиторию

В. Значение отбора лексики

3. Использование многозначности в устной и письменой форме.

1)в текстах PR жанра

2)в УПР

4. Вывод

Требования: шрифт 14, интервал 1,5, сноски подстрочные обязательно, оригинальность текста не менее 80%.

Срок выполнения 24.05.2009 т.е. воскресенье до 12.00!!!

Оплата работы после ее проверки или 50% и оплачиваю и оставшиеся 50% проверяю и оплачиваю!!!

Жду предложений по цене!!!!