Курсовая работа по психологии

Необходимо написать курсовую по психологии на тему "Психологические аспекты расстройств пищевого поведения"

Нужно рассмотреть анорексию и булимию.

Объем 35 страниц (теория + практика).

Все данные по практической части есть, их необходимо обработать и представить в курсовой работе.

Обратите, пожалуйста, внимание, что это курсовая работа, а не диплом с объемом работы 35 страниц с полутерным интервалом. + уже проведен эксперимент, его необходимо только обработать! И с учетом этого выставляйте цену.

Жду ваши предложения по срокам и цене.