Уважаемые фрилансеры! Срок сдачи всей работы – 3.06 до 22 ч. 27 мая должна быть хотя бы первая глава, 1 июня – должны быть готовы первые 4 главы. Оплата ...
Курсовая работа по психологии
Необходимо написать курсовую по психологии на тему "Психологические аспекты расстройств пищевого поведения"
Нужно рассмотреть анорексию и булимию.
Объем 35 страниц (теория + практика).
Все данные по практической части есть, их необходимо обработать и представить в курсовой работе.
Обратите, пожалуйста, внимание, что это курсовая работа, а не диплом с объемом работы 35 страниц с полутерным интервалом. + уже проведен эксперимент, его необходимо только обработать! И с учетом этого выставляйте цену.
Жду ваши предложения по срокам и цене.
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