Реконструкция административно-офисного здания

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Нужно разработать часть дипломного проекта ПГС по теме: "Реконструкция административно-офисного здания". Архитектурный и конструктивный разделы у меня есть, нужны организация строительства, охрана труда и экология.

Заинтересовавшимся вышлю подробности на мыло. Срок выполнения до 10 июня.

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16 лет назад
tele_job
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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