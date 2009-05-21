Диплом на Visual C++

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Закрыт4 заявки175 просмотров

Нужно сделать диплом с пояснительной запиской (требования имеются) на Visual C++, реализовав с помощью ADO .NET базу данных (сама база в Access) учета торговли интернет-магазина.

Предлагайте, пожалуйста, сроки и ориентировочную цену

16 лет назад
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15 лет назад
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