Курсовая работа (техногенная безопасность )

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Закрыт2 заявки199 просмотров

Тема:Моделирование, карты-схемы звукового давления на население города Москвы

объем 50 листов, плана нет

срок 31мая,проверка на плагиат от 80%

пишите цены в проекте в личку не пишите

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

Teketkom
48 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$70
5 дней

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Teketkom
48 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад