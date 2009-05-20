Программа для курсовика - Delphi + BD

Нужен диплом по медицинскому праву. Желаемая тема - "Правова регламентація відносин у галузі охорони здоров’я". Тема необязательно дословно, но что-то в этом ракурсе. Материала по этой теме в нете достаточно. Нужно просто скомпоновать ...