Программа для курсовика - Delphi + BD

$70
  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок222 просмотра

Требуется несложная программа для курсовика по инвентаризации предприятия общественного питания.

Возможности:

Ведение склада (оприходование, списание в производство и вследствии порчи)

Отчеты "Текущее состояние склада", "Состояние склада на дату", "Списано за промежуток времени (отбор по причине списания)" "Оприходовано за промежуток времени"

Интерфейс классичксуий, с меню.

Исходники должны собираться!

Если используются нестандартные компоненты, приложить

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Delphi
16 лет назад
Relocator
Дмитрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

hobl
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
4 дня

Заявки фрилансеров

hobl
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад