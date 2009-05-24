Курсовая по учёту (теория)

Доброго времени суток!

необходимо выполнить теоретическую курсовую:

"Организация учета расчетов с подотчетными лицами"

введение (2 страницы);

теоретическую часть (25 страниц);

заключение (1-2 страницы);

библиографический список.

Антиплагиат - не менее 50% (учитывая нормативный характер работы)

В любом случае прямых ссылок на реферативные ресурсы должно быть минимально.

Во введении - цель, объект, предмет, актуальность.

В теоретической части необходимо рассмотреть наиболее важные вопросы исследуемой темы, экономическую сущность и содержание объекта исследования, а также провести критический обзор существующих подходов к решению проблемы. Кроме того, очень важно учесть отечественный и зарубежный опыт в организации учета на предприятии. Следует обратить внимание на системы контроля, информационную обеспеченность учета.

Важное место в теоретической части курсовой работы должны занимать исследование первичной документации по учету и организации документооборота, выявление достоинств и недостатков существующих методик учета, нормативное регулирование исследуемой проблемы в соответствии с российским законодательством.

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