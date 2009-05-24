Курсовая по учёту (теория)

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Завершен11 заявок251 просмотр

Доброго времени суток!

необходимо выполнить теоретическую курсовую:

"Организация учета расчетов с подотчетными лицами"

введение (2 страницы);

теоретическую часть (25 страниц);

заключение (1-2 страницы);

библиографический список.

Антиплагиат - не менее 50% (учитывая нормативный характер работы)

В любом случае прямых ссылок на реферативные ресурсы должно быть минимально.

Во введении - цель, объект, предмет, актуальность.

В теоретической части необходимо рассмотреть наиболее важные вопросы исследуемой темы, экономическую сущность и содержание объекта исследования, а также провести критический обзор существующих подходов к решению проблемы. Кроме того, очень важно учесть отечественный и зарубежный опыт в организации учета на предприятии. Следует обратить внимание на системы контроля, информационную обеспеченность учета.

Важное место в теоретической части курсовой работы должны занимать исследование первичной документации по учету и организации документооборота, выявление достоинств и недостатков существующих методик учета, нормативное регулирование исследуемой проблемы в соответствии с российским законодательством.

Оставляйте предложения в проекте "цена"-"время".

Прошу без отметки в проекте в личку и на почту не писать.

16 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kiss07
Анна 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
13 отзывов(-1)
16 лет назад
$30
4 дня
Работа была выполнена в срок и в соответствии с заявленными требованиями (раскрытие темы, анализ норм.документов, % уникальности). Замечание - следует более качественно подходить к оформлению (недочёты оформления текстовой части, а также структура введения). Резюме: В целом первым сотрудничеством доволен. Буду обращаться. Рекомендую Анну к сотрудничеству как порядочного фрилансера.
Владимир отличный заказчик чёткое задание моментальная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

kiss07
Анна 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
13 отзывов(-1)
16 лет назад