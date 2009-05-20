Конрольная работа по Истории Росиии

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Нужна конрольная работа по Истории Росиии по теме:Деятельность первых киевских князей. Олег, Игорь, Ольга, Святослав (внутренняя и внешняя политика)... со сносками

вот отдуда инфа поленая не катит http://www.lants.tellur.ru/history/referat/VDV-0437.htm

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16 лет назад
Fortwini
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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