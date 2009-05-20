Заполнить БД по ТОП100 Интернет-проектам Рунета

Провести анализ построить диаграммы, которые илюстрируют динамику роста мирового товарного производства и товарного экспорта найти цифры и построить графики (за последние 3 года). или хотя бы цифры. Оплата по факту или ...
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