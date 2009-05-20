Заполнить БД по ТОП100 Интернет-проектам Рунета

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Закрыт6 заявок199 просмотров

Есть БД, которую нужно заполнить информацией. Вся инфа доступа из публичных источников

Файл БД по ссылке: http://slil.ru/27675363

16 лет назад
heckfly
Max 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров