Дипломная по логопедии

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Закрыт4 заявки246 просмотров

Тема

Различение формы дислалии как фактор специфики логопедической работы с дошкольниками 6 лет

Дипломная работа сделана, проверена преподователем.

Необходимо переделать - исправить замечания.

ICQ 328025343

16 лет назад
dom5ru
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов

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M_marisha
Мария 
31 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
36 отзывов(-3)
16 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

M_marisha
Мария 
31 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
36 отзывов(-3)
16 лет назад