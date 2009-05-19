В приложенном архиве полная структура курсового проекта, а также в качестве примера уже выполненный проект по другой теме, но с той же структурой, на который можно опереться при необходимости и оценить сложность выполнения. ...
Дипломная по логопедии
Тема
Различение формы дислалии как фактор специфики логопедической работы с дошкольниками 6 лет
Дипломная работа сделана, проверена преподователем.
Необходимо переделать - исправить замечания.
ICQ 328025343
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