Курсовая (маркетинг)

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Завершен7 заявок243 просмотра

Требования в прикрепленном файле.

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16 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$40
3 дня
Все на высшем качестве. Отличная работа.
Как всегда, заказчик показал себя с наилучшей стороны! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад