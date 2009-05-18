Статистический анализ финансовой деятельности

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Нужна практическая часть курсовой работы " Статистический анализ финансово-экономической деятельности предприятия." Необходимые данные по предприятию имеются. Срок - Суббота. Предложения жду на почту [email protected]

16 лет назад
dimagold2009
Дмитрий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров