Курсовая Н-29391

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Расчет сводных норм расхода материалов на изделие

План > Реферат > Содержание > -Постановка задачи > -Экономическая сущность задачи > -Периодичность решения задачи > -Выходные документы > -Входные документы > -Информационное обеспечение > -Концептуальная модель > -Входная информация > -Выходная информация > -Нормативно-справочная информация с описанием массивов > -Алгоритм решения задачи в математическом виде > -Блок-схема взаимосвязи программных модулей и массивов(используемых) > -Схема данных

Кол-во страниц: 50 / Кол-во источников: от 10/ Шрифт: 14 / Интервал: 2

Методичка во вложении

16 лет назад
pzu
49 лет
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Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

hobl
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
4 дня
Заказчик исключительный. Конструктивное решение вопросов. Рекомендую

Заявки фрилансеров

hobl
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад