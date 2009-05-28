Экономика предприятия, курсовая

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Завершен6 заявок231 просмотр

Требуется готовая курсовая "Управление предприятием", не интернет, проверка на плагиат

Рассмотрю также предложения о написании работы

Теория+практика (на примере предприятия)

Срок - 5 дней

Оставляйте предложения (цену указывайте в рублях)

Методические указания - в общем-то стандартные, вышлю исполнителю

16 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

irinka2009
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$30
5 дней
Очень довольна работой Ирины! Кроме того, удобно общаться, т.к. Ира оставила контакты и можно было в любой момент с ней связаться, что является также большим плюсом при сотрудничестве. Планирую дальнейшее сотрудничество.
Работала с Елизаветой впервые. Осталась очень довольна. Четко сформулированы требования, без излишних придирок. Оплата произведена вовремя. От общения также только положительные эмоции. Надеюсь продолжим сотрудничество!

Заявки фрилансеров

irinka2009
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад