Требуется написать курсовую, тема: "Инновационное предпринимательство" Срок 1-2 дня, объем НЕ более 50 стр
Курсовая по Финансам
Особенности финансового планирования в Российской Федерации.
Финансовые вопросы охраны окружающей среды.
Срок 5-7 дней
Требования:
Объем курсовой работы - 25-30 страниц машинописных (список литературы, приложения не включаются). В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные обозначения. Требования к оформлению:
1. Титульный лист
2. Содержание.
3. Заключение.
4. Список литературы.
5. Первичные документы, учетные регистры, формы отчетности,
используемые в работе (в виде приложения, сноски по ходу изложения материала).
6. Шрифт 14, межстрочный интервал 1,5; поля: верхнее, нижнее -
2,5 см., левое - 3 см., правое - 1см. Нумерация страниц проставляется в правом нижнем углу, начиная со второй страницы «введения».
Содержание отдельных разделов работы:
Во введении следует раскрыть актуальность избранной темы, цели и задачи, которые необходимо решить при изучении темы. Объем от трех до пяти страниц.
В заключении, объемом от четырех до шести страниц, дать общие выводы.
Список литературы изложить в следующей последовательности:
нормативно-правовые документы - законы, инструкции и другие;
остальную литературу в алфавитном порядке.
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