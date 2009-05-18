Курсовая по Финансам

Особенности финансового планирования в Российской Федерации.

Финансовые вопросы охраны окружающей среды.

Срок 5-7 дней

Требования:

Объем курсовой работы - 25-30 страниц машинописных (список литературы, приложения не включаются). В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные обозначения. Требования к оформлению:

1. Титульный лист

2. Содержание.

3. Заключение.

4. Список литературы.

5. Первичные документы, учетные регистры, формы отчетности,

используемые в работе (в виде приложения, сноски по ходу изложения материала).

6. Шрифт 14, межстрочный интервал 1,5; поля: верхнее, нижнее -

2,5 см., левое - 3 см., правое - 1см. Нумерация страниц проставляется в правом нижнем углу, начиная со второй страницы «введения».

Содержание отдельных разделов работы:

Во введении следует раскрыть актуальность избранной темы, цели и задачи, которые необходимо решить при изучении темы. Объем от трех до пяти страниц.

В заключении, объемом от четырех до шести страниц, дать общие выводы.

Список литературы изложить в следующей последовательности:

нормативно-правовые документы - законы, инструкции и другие;

остальную литературу в алфавитном порядке.