Диплом АСУ(ИУС)

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Закрыт4 заявки193 просмотра

Кто сделает диплом АСУ(ИУС)?Оплата 1700 грн сроки 3 недели. я вам называю тему. и присылаю примеры подписных пунктов других студентов. вы мне делаете по примеру мои пункты и отправляете мне если преподаватель говорит мне что то переделать вы переделываете оплачиваю тоько под писаные пункты.

16 лет назад
Savva1313
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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