Курсовая

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок205 просмотров

Предмет: "Анализ и интерпретация произведений искусства".

Объем курсовой 35-40 стр.

Срок к 28 мая.

Стоимость 1000 руб.

16 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

zoisha
Зоя 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад
$30
10 дней

Заявки фрилансеров

zoisha
Зоя 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад