Условия и факторы результативной работы менеджера

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Закрыт3 заявки179 просмотров

Условия и факторы результативной работы менеджера/пуководителя

нужна курсовая. не дорого. только готовая

16 лет назад
Ficd
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров