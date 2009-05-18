Заказ № 947

Учебное заведение отправителя:

Город отправителя: спб

Предмет отправителя: инновации в

экономике

Тема работы: сравнительный анализ

нормативно правовых баз

инновационной политики стран с

романо-германской и англосаксонской

правовыми системами.

Тип работы: Курсовая работа (с

практикой)

Объем работы: по обьему чем больше тем

лучше, а так же практич часть работы

должна быть привязана к пищевой

промышленности (пищевке)

Дата сдачи работы: Sun May 31 00:00:00 GMT+0400 2009

Ссылка на файлы:

Качество работы: меня интересует

самая минимальная стоимость работы

поэтому можно забыть вообще насчет

уникальности напрочь. можно без

сносок и вообще тока сырой

материал!!!!!!!!!! все равно самому

переделывать потом .нужен тоока

материал !!!!!!!!!!

Проблематика работы:

Дополнительная информация: практич

часть должна быть связана с пищевой

промышленностью(пищевкой)

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Заказ № 944

в обшщем я тебе скидываю методичку и 2 задания для 2 курсовиков, принцып решения одинаковый, цену скажешь за каждый ок? по срокам 2 недели максимум, сдавать 1 июня. итак интитут им. Горячкино (МГАУ) , кафедра - автомобили и автомобильное хозяйство, предмет - техническая эксплуатация автомобилей, пишем курсовик (по листам не ограничивалои и шрифты по стандарту), методичка здесь http://webfile.ru/3616120 Задания 1 и 2 вот http://webfile.ru/3616102 и http://webfile.ru/3616105

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Заказ № 943

У вас можно заказать курсовую по химии?

тема-''Электроды на основе окислительно-восстановительных систем хинон-гидрохинонового ряда''

нет методички нету-просто поступило задание написать курсовую на данную тему...обьем примерно колеблится около 20 стр....защита 22 мая

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Заказ № 940, 941

3. ФИНЭК

4. СПб

5. История Мировой Экономики

6. Мне нужно два реферата

тема1. Научные достижения древних цивилизаций и их влияние на экономику государств

тема2. Сравнительная характеристика развития капитализма в России и Германии.

7. Реферат

8. Требования к оформлению текста:

Шрифт: Times New Roman

Размер шрифта: 12 (Заголовки 14)

Межстрочный интервал: 1,5

Поля: 2,5 см

Нумерация страниц внизу по центру, начиная с оглавления: 2 и т.д.

9. 18.05.09 (+- 1день)

10. httр://http://vkontakte.ru/away.php?to=httр%3A%2F%2Fwebfile...

11. 60%

12. см.п.10

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Заказ № 939

какая будет стоимость курсовой работы на тему брендинг сми. и какие сроки????

ничего нет...объем...листов 30-40...

сдача...дней 5 максимум..можно и быстрей...частично можно плагиат

значит...курсовая...

сроки-среда 20 мая ночь или четверг утро надо уже...

тема-брендинг сми

по сути-разобрать типы как создать бренд вообще,как создавались бренды российских сми(на примере нтв можно)

объем-25-30 страниц...

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Заказ № 938

Нужен курсовик на тему "Измеритель индукции магнитного поля на основе AD22151"

Объем 15-20 страниц.

Сдавать нужно 1ого июня.

Имеется перевод описания Ad22151 и курсовик-пример.

Ссылка на архив: http://webfile.ru/3615794