Необходимо разработать программу управления двигателем на СИ, схема ТО для процессора и принци работы предоставится. Срок исполнения 10 дней, цену пусть сами назавут. Просьба писать только в аську 645626
Курсовые.
Заказ № 947
Учебное заведение отправителя:
Город отправителя: спб
Предмет отправителя: инновации в
экономике
Тема работы: сравнительный анализ
нормативно правовых баз
инновационной политики стран с
романо-германской и англосаксонской
правовыми системами.
Тип работы: Курсовая работа (с
практикой)
Объем работы: по обьему чем больше тем
лучше, а так же практич часть работы
должна быть привязана к пищевой
промышленности (пищевке)
Дата сдачи работы: Sun May 31 00:00:00 GMT+0400 2009
Ссылка на файлы:
Качество работы: меня интересует
самая минимальная стоимость работы
поэтому можно забыть вообще насчет
уникальности напрочь. можно без
сносок и вообще тока сырой
материал!!!!!!!!!! все равно самому
переделывать потом .нужен тоока
материал !!!!!!!!!!
Проблематика работы:
Дополнительная информация: практич
часть должна быть связана с пищевой
промышленностью(пищевкой)
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Заказ № 944
в обшщем я тебе скидываю методичку и 2 задания для 2 курсовиков, принцып решения одинаковый, цену скажешь за каждый ок? по срокам 2 недели максимум, сдавать 1 июня. итак интитут им. Горячкино (МГАУ) , кафедра - автомобили и автомобильное хозяйство, предмет - техническая эксплуатация автомобилей, пишем курсовик (по листам не ограничивалои и шрифты по стандарту), методичка здесь http://webfile.ru/3616120 Задания 1 и 2 вот http://webfile.ru/3616102 и http://webfile.ru/3616105
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Заказ № 943
У вас можно заказать курсовую по химии?
тема-''Электроды на основе окислительно-восстановительных систем хинон-гидрохинонового ряда''
нет методички нету-просто поступило задание написать курсовую на данную тему...обьем примерно колеблится около 20 стр....защита 22 мая
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Заказ № 940, 941
3. ФИНЭК
4. СПб
5. История Мировой Экономики
6. Мне нужно два реферата
тема1. Научные достижения древних цивилизаций и их влияние на экономику государств
тема2. Сравнительная характеристика развития капитализма в России и Германии.
7. Реферат
8. Требования к оформлению текста:
Шрифт: Times New Roman
Размер шрифта: 12 (Заголовки 14)
Межстрочный интервал: 1,5
Поля: 2,5 см
Нумерация страниц внизу по центру, начиная с оглавления: 2 и т.д.
9. 18.05.09 (+- 1день)
10. httр://http://vkontakte.ru/away.php?to=httр%3A%2F%2Fwebfile...
11. 60%
12. см.п.10
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Заказ № 939
какая будет стоимость курсовой работы на тему брендинг сми. и какие сроки????
ничего нет...объем...листов 30-40...
сдача...дней 5 максимум..можно и быстрей...частично можно плагиат
значит...курсовая...
сроки-среда 20 мая ночь или четверг утро надо уже...
тема-брендинг сми
по сути-разобрать типы как создать бренд вообще,как создавались бренды российских сми(на примере нтв можно)
объем-25-30 страниц...
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Заказ № 938
Нужен курсовик на тему "Измеритель индукции магнитного поля на основе AD22151"
Объем 15-20 страниц.
Сдавать нужно 1ого июня.
Имеется перевод описания Ad22151 и курсовик-пример.
Ссылка на архив: http://webfile.ru/3615794
Заявки фрилансеров
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