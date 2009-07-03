Курсовая (психология)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен16 заявок342 просмотра

Работа не срочная.

Требования в прикрепленном файле.

Укажите, пожалуйста, цену.

16 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

_Isa_
44 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$20
5 дней
Очень доволен сотрудничеством! Рекомендую как ответственного исполнителя. Работа выполнена качественно и в срок.
Работать с Сергеем - одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

_Isa_
44 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
20 отзывов
16 лет назад