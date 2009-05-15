Необходимо выполнить курсовую работу по предмету: международное коммерческое дело Тема работы: Особенности международной торговли лицензиями Данная работа должна состоять из двух глав. 1.теоретическая - т.е. общая теория о международной торговли лицензиями ...
Курсовая работа (2)
Необходимо написать две курсовые работы по менеджменту (подробности выбранному исполнителю).
Объем: каждая по 35- 40 страниц (теория+практика)
Жду ваши предложения по срокам и оплате.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Срок: 20.05. Объём: 30 стр. Требования: Работу выполнять по методичке. Прикреплённую работу можно использовать, но нужно переработать. Взять её за основу и доработать. В ...Завершен16 лет назад
Работу нужно выполнить по методичке. Управленческую проблему можно любую на выбор. Срок: 20.05. Объём: 30 стр. Условия выполнения работы: - или оплата по факту готовности (нужен ...Закрыт16 лет назад
- $50
Предмет: современная организация государственных учреждений в РФ Тема: Совет безопасности РФ (2000год) Особые требования: строго по 2000 году антиплагиат - получше 10-15 источников + литература ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $30
Тема: Разработка теста для оценивания знаний по информатике в 9 классе! Создать общий тест по 9 классу с 3 видами ответа в тхт это для программы! Курсовая должна ...Завершен16 лет назад
Указывайте цену и срок. Спасибо.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт16 лет назад
Указывайте цену и срок. Спасибо.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Указывайте цену и срок. Спасибо.Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт16 лет назад
Указывайте цену и срок. Спасибо.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $6
Требуется внесение корректировок в курсовую работу Срок - 18 мая, вечер Материалы вышлю по почте Оплата в рублях - 200Завершен16 лет назад