Курсовая работа (2)

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Закрыт8 заявок275 просмотров

Необходимо написать две курсовые работы по менеджменту (подробности выбранному исполнителю).

Объем: каждая по 35- 40 страниц (теория+практика)

Жду ваши предложения по срокам и оплате.

16 лет назад
M_marisha
Мария 
31 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
24 отзыва

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