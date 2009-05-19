Работу нужно выполнить по методичке. Управленческую проблему можно любую на выбор. Срок: 20.05. Объём: 30 стр. Условия выполнения работы: - или оплата по факту готовности (нужен ...
Курсовая по финансовому анализу
Срок: 20.05.
Объём: 30 стр.
Требования:
Работу выполнять по методичке.
Прикреплённую работу можно использовать, но нужно переработать. Взять её за основу и доработать.
В методичке и работе есть расхождения, а именно в работе не хватает следующих моментов:
Во 2-й главе, где проводится финансовый анализ деятельности предприятия табличным способом, включая анализ критериальных и базовых объектов финансового анализа, в соответствии с методичкой также должны быть представлены и проанализированы таблицы:
"Данные для анализа денежных потоков предприятия";
"Результаты расчетов для оценки запасов предприятия";
"Данные для анализа пассива баланса предприятия";
В 4-й главе НЕТ "Общей синтетической оценки";
В прикреплённой работе есть 2 балансограммы : На начало и конец периода. Так вот там часть показателей указывают на шкалу "0" и еще ее делят на части (а что там можно делить? и правильно ли это?); Также в работе на стр.7-8 в балансе не совпадают строки "Запасы, Кредиторская задолженность, Выручка нетто от продаж, Прибыль от продаж" с соотв-ми строками в формах исходного баланса.
Или можно не доделывать работу, взять этот же баланс (все 3 формы) и сделать все заново в соответствии с методичкой.
Условия выполнения работы:
- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу [если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен]);
- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.
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