Курсовая по финансовому анализу

Срок: 20.05.

Объём: 30 стр.

Требования:

Работу выполнять по методичке.

Прикреплённую работу можно использовать, но нужно переработать. Взять её за основу и доработать.

В методичке и работе есть расхождения, а именно в работе не хватает следующих моментов:

Во 2-й главе, где проводится финансовый анализ деятельности предприятия табличным способом, включая анализ критериальных и базовых объектов финансового анализа, в соответствии с методичкой также должны быть представлены и проанализированы таблицы:

"Данные для анализа денежных потоков предприятия";

"Результаты расчетов для оценки запасов предприятия";

"Данные для анализа пассива баланса предприятия";

В 4-й главе НЕТ "Общей синтетической оценки";

В прикреплённой работе есть 2 балансограммы : На начало и конец периода. Так вот там часть показателей указывают на шкалу "0" и еще ее делят на части (а что там можно делить? и правильно ли это?); Также в работе на стр.7-8 в балансе не совпадают строки "Запасы, Кредиторская задолженность, Выручка нетто от продаж, Прибыль от продаж" с соотв-ми строками в формах исходного баланса.

Или можно не доделывать работу, взять этот же баланс (все 3 формы) и сделать все заново в соответствии с методичкой.

Условия выполнения работы:

- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу [если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен]);

- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.