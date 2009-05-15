Нужны авторы для написания диссертации . Дисциплина - Педагогика 10 00 08 Тема "Воспитание ценностного отношения студентов к качеству профессиональной подготовки"
Цифровая схемотехника
Курсовой проект
Тема: Цифровой измеритель индуктивности
Объём: 40-50 стр
Важно: знание Visio
Срок: срочный!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется написать курсовую работу (уровня филфака) по истории русской литературы. Две темы на выбор: 1) Система мотивов в драме А.Н.Островского «Бесприданница» 2) Предметный мир в романе И.А.Гончарова «Обломов» ...Завершен16 лет назад
- $50
Разработать экспертную систему, написать редактор вопросов и ответов к экспертной системе Программа пишется для сдачи предмета Интелектуальные Информационные Системы, уже есть оболочка программы delphi7 и база данных access программа в виде трех ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $160
Delphi - идеальный вариант. Срок 1 неделя. Рассмотрю варианты написания работы частями: только теорию, только практику. Стоимость диплома целиком 5500 руб.Закрыт16 лет назад
Выполнен теловой расчет, разрезы (продольный, поперечный) ДВС, схемы, графики, диаграммы и т.д. Необходимо расчитать: табличые значения расчета диаграмм, кинематику, динамику (закончить методичку, при необходимотси исправить и лишнее удалить). Имеется задние (11 вариант), методичка, книга Колчина- ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по механике. Задания в прикрепленном файле Оплата работы после ее проверки. Жду предложений по цене. Файл с заданиями в прикрепленном файле!!! Срок выполнения 17.05.2009 до ...Закрыт16 лет назад
Приглашаем преподавателей вузов в различных областях знаний и студентов последних курсов для написания научно-исследовательских работ: дипломов, курсовых, рефератов, диссертаций... Свободный график, оплата сдельная до 1000у.е (в зависимости от количества сданных заказов) . Сотрудничество на постоянной ...Закрыт16 лет назад
- $30
Тема: Особенности конкуренции на российских рынках План. Введени 1.Развитие конкуренции на современных рынках. 1.1 Изменение факторов внешней и внутреней среды и их влияние на конкуренцию 1.2 Модель совершенных рынков. ...Завершен16 лет назад
Требуется написать третью главу диплома по теме "Особенности формирования и распределения прибыли на предприятии". Срок - 18 мая вечер.Завершен16 лет назад
- $50
Сделать курсовую по дисциплине "Организация, технология и проектирование предприятия", тема "Роль оптовой торговли в системе хозяйственных отношений". Срок 5 дней.Завершен16 лет назад