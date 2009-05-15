Цифровая схемотехника

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Закрыт3 заявки192 просмотра

Курсовой проект

Тема: Цифровой измеритель индуктивности

Объём: 40-50 стр

Важно: знание Visio

Срок: срочный!

16 лет назад
trujenik
Бинеева 
53 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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