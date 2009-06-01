Сделать курсовую

$50
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Завершен6 заявок251 просмотр

Сделать курсовую по дисциплине "Организация, технология и проектирование

предприятия", тема "Роль оптовой торговли в системе хозяйственных

отношений".

Срок 5 дней.

16 лет назад
anafema
Максим 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
44 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$50
5 дней
Виктор сделал всю работу в срок. Работа получилась очень индивидуальная, что хорошо. Рекомендую всем работать с Виктором.
От сотрудничества остались только положительные впечатления. Умный и тактичный заказчик, с которым всегда можно найти общий язык. Спасибо за оплату.

Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад